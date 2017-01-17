Семья сфотографировала призрака на заднем дворе дома, куда собралась переезжать. На снимках, опубликованных на сайте Imgur, запечатлено странное расплывчатое существо, которое несется по траве на фоне деревьев. Интернет-пользователи гадают о природе странного явления, сообщает Mirror.

Опубликовавший снимок пользователь Imgur с ником MeTarzanYouJane заверил посетителей сайта в том, что его родственники не умеют пользоваться фоторедактором. "Они не знают, что такое Photoshop и разглядели странное существо только спустя некоторое время после того, как были сделаны эти кадры", — написал мужчина.

Автор поста утверждает, что два снимка были сделаны с интервалом в несколько секунд. "Они стояли на одном месте и сделали два кадра. Никто не понимает, откуда взялось это создание", — отметил MeTarzanYouJane.

Обсуждение снимка идет также на форуме Reddit, однако к единому решению посетители сайта пока не пришли.