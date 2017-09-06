Многие женщины не раз говорили, что в мире мужчин сложно подняться на высоту, где на тебя будут смотреть как на равную. Красивым женщинам это сделать еще труднее, так как им приходиться не только убеждать окружающих в своих профессиональных качествах, но и ежедневно опровергать стереотип о глупых красотках. Жертвой сексистских стереотипов себя считает и 28-летняя австралийская модель Ларисса Бартоло.

В свое время модель прославилась снимками в жанре "ню" для журнала Playboy. Бартоло уверена, что ее яркая привлекательная внешность это одновременно и дар, и наказание.

В интервью газете Daily Star модель рассказала, что многие не верят, что в ее профилях в соцсетях публикуются снимки реально существующего человека, а не так называемого виртуала. Даже ее мужчина, с которым они познакомились в чате Facebook, вначале был уверен, что общается с анонимом.

Модель также пожаловалась, что устала доказывать, что не является глупой пустышкой, чье единственное достоинство - красивые фотографии в виртуальном мире.























