В списке много новичков. Среди них – Амилна Эстевао, Надин Леопольд, Эстель Чен, Ванесса Муди, Дарья Хлистун, Юлия Белякова, Виктория Ли.

По имеющимся данным, в шоу возвращаются Меган Уильямс, Екатерина Григорьева, Даниэла Брага, Грейс Элизабет, Лейла Нда, Бланка Падилья, Мария Боргес и др.

Также утверждается, что "ангелами" показа будут Лили Олдридж, Марта Хант, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Стелла Максвелл и др.

Место проведения шоу официально не объявлено. Предполагается, что это будет Шанхай.