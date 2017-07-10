Супруга модели Джереми Микса, известного как самый красивый преступник в мире, Мелисса хочет развестись с ним. Причиной стали снимки, на которых Микс развлекается на яхте с наследницей Top Shop Хлоей Грин.

Как изданию The Daily Mail рассказала Мелисса Микс, для нее измена мужа стала очень непрятным сюрпризом. "Однажды утром я заглянула в телефон - незнакомые люди присылали мне сообщения со ссылками на эти фото, где мой муж целует эту женщину. Это был шок. Будто бомба взорвалась и уничтожила весь мой мир. Я никогда не слышала о Хлое Грин, думала, что муж работает".

Когда Джереми вернулся в США, супруга, что неудивительно, не встретила его с распростертыми объятиями. "Я сказала, какой опусошенной и злой я себя чувствую, - цитирует женщину издание. - Он все время извиняется. Но не за то, что сделал, а за то, каким образом я узнала обо всем. Я чувствую себя униженной, не потому, что мой муж был пойман с другой женщиной, а оттого, как нагло они себя вели. Он говорит, что не хотел этого. Эти снимки будут преследовать меня вечно".

Мелисса также рассказала, что у них с мужем был разговор о разводе и она считает, что брак спасти невозможно. И он согласился.

Она также рассказала, что всегда воспринимала брак с Джереми очень серьезно. "Когда его посадили в тюрьму, я навещала его, приносила ему деньги, заботилась в одиночку о нашей семье (у них двое детей - прим.ред.) - и мне даже в голову не могло прийти бросить его".

Она считает, что слава очень испортила ее мужа. "В его голове все перевернулось. Секс двигает торговлю. Он сексуальный парень и не хотел, чтобы его была с ним в этой новой жизни. Он начал тусоваться со знаменитостями. Конечно, я хотела быть часью его нового мира, мы много спорили об этом. Я любила мужа - и все еще люблю его. Никогда не думала, что наш брак закончится вот так".

A post shared by Melissa Meeks (@mmeeks14) on Apr 27, 2017 at 2:42pm PDT



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