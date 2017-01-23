Американская компания PoJo's Pure Vermont, производящая косметические продукты, выпустила мыло, которое отпугивает вампиров Garlic & Holy Water Vampire Repelling Soap.

Как сообщается в описании продукта, в состав мыла входит мед и козье молоко, а также чесночное масло и святая вода, которые отпугнет "даже самых агрессивных вампиров". В случае отсутствия эффекта покупателю гарантируют возврат стоимости продукта. При этом есть оговорка - мыло защищает только от физического воздействия, от психологического давления оно не спасет.

Также на интернет-странице производителя можно приобрести мыло для отпугивания оборотней. От антивампирсокого оно отличается тем, что вместо чеснока в нем содержится коллоидное серебро и масло розмарина. Один брусочек такого мыла в красивой упаковке обойдется в 10 долларов.