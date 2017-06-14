На аукцион The Profile Hollywood Auction 89, который пройдет в Лос-Анджелесе в конце июня, выставили часть реквизита со съемок "Звездных войн", сообщает Luxurylaunches. Среди лотов оригинальный световой меч одного из главных персонажей кинофраншизы — Люка Скайуокера.

По оценке экспертов, его стоимость составляет от 150 до 250 тысяч долларов. Меч принадлежит продюсеру Гари Курцу. В комплекте к инструменту идет сертификат подлинности.

Также на аукционе будут представлены предметы со съемок других картин, в том числе золотой билет из фильма "Чарли и шоколадная фабрика", а также экипировка актера Билла Пэкстона из фильма "Чужие".

"Звездные войны" — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент она состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Световой меч во вселенной "Звездных войн" является оружием джедаев. Клинок нематериален и состоит из потока энергии, выходящего из рукояти. Из-за этого меч имеет особый баланс, и управлять им могут только избранные воины.