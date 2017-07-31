Бессменный ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов уходит с "Первого канала" и покидает шоу. Новым местом работы Малахова может стать телеканал "Россия — 1" (ВГТРК), считает источник РБК, близкий к Малахову.

По словам собеседника РБК на "Первом канале", ​уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды "Пусть говорят".

"Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще 9 лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи", — сказал собеседник РБК.

По словам этого источника, в результате руководство канала и ведущий достигли некого компромисса. О том, что отношения у Малахова и нового продюсера не сложились, РБК рассказал также источник в окружении Малахова. По его словам, новый продюсер "Пусть говорят" была назначена генеральным директором "Первого канала" Константином Эрнстом, однако отношения с командой редакторов программы у нее не сложились.

Сотрудники программы "Пусть говорят уже переходят работать в программу "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия- 1", утверждает источник.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу ВГТРК и в пресс-службу "Первого канала".

РБК также обратился с просьбой прокомментировать ситуацию к Андрею Малахову, но не получил комментарий. РБК обратился за комментарием к ведущему ВГТРК Борису Корчевникову, но также не получил комментарий.

