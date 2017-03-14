ТЕСТ DELFI: Какой автомобиль подходит тебе больше всего?

DELFI Showtime |





Foto: instagram.com/domenikss_latvia/ Может быть, это черный BMW с тонировкой, а может быстрый спорткар или семейный минивен? Самое время пройти наш тест и узнать, какой автомобиль создан идеально для тебя!

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