Девушки держали в руках плакаты "Руки прочь от Харви", "Я люблю Харви".
"Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера Властелина Колец, которого гнобят за то, что он мужик. Россия, Беларусь, Казахстан и Украина с тобой!" — написала активистка.
Участниц акции задержали сотрудники полиции, их дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.
Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера Властелина Колец, которого гнобят за то, что он мужик. Травят все кому не лень, и не встают на его защиту даже родные, боятся общественного порицания! А мы не боимся и встали возле Посольства США! Нам стесняться нечего, надеемся из посольства оценили ❤️😈#харвивайнштейн #вайнштейн#harveyweinstein