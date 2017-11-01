Девушки держали в руках плакаты "Руки прочь от Харви", "Я люблю Харви".

"Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера Властелина Колец, которого гнобят за то, что он мужик. Россия, Беларусь, Казахстан и Украина с тобой!" — написала активистка.

Участниц акции задержали сотрудники полиции, их дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.