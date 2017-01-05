



В киноэпопее император Палпатин и некоторые другие владыки ситхов умели выпускать молнии из пальцев, преобразуя "Силу" — краеугольный элемент мифологии этой фантастической Вселенной. Если верить кинофильмам, молнии могут бить на расстояние в примерно 10 метров и убивать джедаев и обычных людей.





Джеймс Мур из британского университета Лестера и его единомышленники задались важным вопросом: откуда должна была бы браться энергия, затрачиваемая на выработку такой молнии, если бы "Сила" и повелители ситхов существовали в реальности.





Мур и его коллеги предположили, что молнии ситхов должны вырабатываться схожим образом с угрями, скатами или некоторыми штаммами бактерий – путем преобразования энергии съеденной пищи в электрическую, передает РИА Новости





Руководствуясь этой идеей, британские физики просчитали, как много энергии нужно потратить джедаю, перешедшему на темную "Силы", чтобы ударить достаточно сильной молнией в человека с расстояния в несколько метров. Даже на расстоянии в метр темному повелителю потребовалось бы около 100 миллиардов килокалорий энергии на удар разрядом молнии, а на расстоянии в 10 метров этот показатель вырос бы до трех триллионов килокалорий.





Это астрономическое количество энергии по меркам человеческого тела – например, один бигмак содержит примерно 550 килокалорий энергии. Соответственно, "настоящему" ситху пришлось бы съесть около 1,85 миллиона бургеров, чтобы один раз "выстрелить" силовой молнией. Соответственно, крайне маловероятно, что тело могло само по себе обеспечить ситхов достаточной энергией, чтобы вырабатывать молнии без участия каких-то иных сил, заключают британские ученые.