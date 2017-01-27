Собаки предпочитают регги и софт-рок другим музыкальным жанрам. К такому выводу пришли шотландские ученые из Университета Глазго, изучив реакцию животных, передает ВВС. Исследование проводилось при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

Ученые в ходе эксперимента включали разнообразную музыку и оценивали происходящие с собаками физиологические и поведенческие изменения. По словам профессора Нейла Эванса, наиболее позитивные перемены в поведении животных были замечены, когда собаки слушали регги и лайт-рок.

Как оказалось, каждая собака демонстрировала собственный музыкальный вкус. "В целом полученная реакция на разные жанры говорит о том, что у собак, как и у людей, есть индивидуальные музыкальные предпочтения", - поведал Нейл Эванс.

Собакам в ходе исследования также давали послушать поп-музыку и классические произведения. При этом снижение уровня стресса при помощи измерения частоты сердечных сокращений фиксировалось в основном при воспроизведении музыки в стиле регги и софт-рок.

В SPCA сообщили, что теперь собираются оснастить свои приюты для животных звуковыми системами и проигрывать музыку питомцам. По словам представителя общества Джилли Мендес Феррейры, в будущем каждый центр сможет предоставлять собакам специальный плейлист, с возможностью распространения такой практики на другие виды животных.