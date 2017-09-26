Пользователь Twitter в рамках флешмоба "один лайк — один факт" перечислила несколько десятков фактов о работе в порноиндустрии.

Девушка, называющая себя в соцсети "Актриса из Эвропы", представилась порноактрисой из Харькова и предложила читателям за каждый лайк к твиту рассказать о подробностях съемок фильмов для взрослых и интересные факты из своей карьеры.

На данный момент твит набрал 4,5 тысячи лайков и более 400 ретвитов.

По ее словам, кастинги для девушек — миф, и претендентки на съемки просто присылают свои фото агентам. Кроме того, она поведала о том, что российских и украинских мужчин почти никогда не нанимают в европейские порностудии, в отличие от девушек.

В серии твитов также упоминались условия съемок, работа с агентом и объяснение стереотипов, которые бытуют в обществе.

Флешмоб "один лайк — один факт" уже несколько недель популярен среди российских пользователей Twitter. Так, серию коротких фактов рассказывали жительница Казахстана, астроном, патологоанатом и офицер израильской армии. Полный список популярных тредов собран в коллекции "Лайкофакты".