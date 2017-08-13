Российский Первый канал анонсировал новый выпуск программы "Пусть говорят" фотографиями ведущего программы Андрея Малахова и ведущего новостей Дмитрия Борисова (на фото).

Кто из них будет вести программу, которая выйдет в эфир в понедельник в 19:50 по московскому времени, из анонса непонятно.

"Главная интрига лета. "Пусть говорят". Завтра на Первом", - сообщается в ролике, который демонстрируется в эфире в воскресенье.

О возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала стало известно в конце июля. Как сообщили источники Би-би-си, причиной конфликта стало желание руководства добавить в ток-шоу больше политических тем.

В СМИ сразу начали появляться имена претендентов на место Малахова в случае его ухода. В качестве одной из кандидатур назывался ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов.

В минувшую пятницу телеканал "Дождь" опубликовал кадры нового выпуска "Пусть говорят", где в роли ведущего выступает Борисов, а эфир посвящен Малахову, которого в студии нет.

Источники канала сообщали, что окончательное решение еще не принято: Андрей Малахов находится в отпуске и не решил, будет ли продолжать вести программу. По их данным, программа выйдет в эфир, если Малахов все же примет решение уйти с Первого канала.

Рукооводство Первого канала никак не комментировало ситуацию с шоу "Пусть говорят".

Стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках выпуска с Борисовым, рассказал РИА Новости, что гостям никак не объяснили уход из передачи Андрея Малахова.

"Пусть говорят" - вечернее ток-шоу, которое выходит на Первом канале с 2005 года. Программа является одной из самых рейтинговых на российском телевидении.

Андрей Малахов - бессменный ведущий программы. До этого он вел ток-шоу "Большая стирка" и "Пять вечеров".