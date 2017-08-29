В Сеть попали кадры, на которых Нив обнимает и гладит своего единственного приятеля, сообщает UPI.
Сотрудники зоопарка заявили, что сначала опасались за безопасность цыпленка, который однажды забрел в вольер к обезьяне. Однако позже представители зверинца увидели, что макака начала заботиться о птице.
"Он начал прибегать к обезьяне за защитой, когда ему страшно. У цыпленка всегда есть возможность сбежать, однако он не уходит", — заявили представители зоопарка.
Цыпленка часто видели ночующим у обезьяны. Он заходит к Нив в угол, где она спит ночью и выходит оттуда утром.