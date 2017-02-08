Необычная семья была основана в 2010 года после того, как Чен развелся. Именно тогда он принес домой свою первую искусственную женщину. С тех пор китаец купил еще шесть, некоторые из которых подарил сыну.

Стоимость каждой куклы составила около 1,4 тысячи долларов. Кроме того, пожилой мужчина потратил около 400 долларов на то, чтобы одеть каждую в красивый наряд. Чен устраивает фотосессии с куклами и публикует снимки в Интернете.

Китаец говорит, что не использует экспонаты своей коллекции для сексуальных утех, однако сын Чена утверждает обратное. "Несколько лет назад отец подарил мне куклу со словами: "Используй это для своих нужд". Он не хочет, чтобы я спал со "случайными" женщинами", — заявил Янян. Бывшая жена Чена знает о его увлечениях, и ей они не нравятся. "Мать звонила мне и уговаривала не перенимать дурную привычку отца", — сказал молодой человек, не уточнив, впрочем, последовал он примеру папы или нет.