Основными слоганами туалетной бумаги Trump являются "мягкость без границ" и "это стена, за которую мы заплатим".

Отмечается, что институт промышленной собственности Мексики объявил об отсутствии нарушений при использовании торгового бренда Trump, так как компании президента США не зарегистрировали данный бренд в Мексике в отрасли производства гигиенической продукции.

Батталья планирует перечислять 30% дохода от продажи данной туалетной бумаги на поддержку мигрантов.

Mexican company to roll out Trump toilet paper that boasts 'softness without borders' https://t.co/4hP6aUs9eQ pic.twitter.com/ghXydg9wBk