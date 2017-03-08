По информации издания, двое полицейских с поросенком в форменном жилете и на красном поводке были замечены в районе Сохо на Манхэттене.

New York Post отмечает, что городское законодательство запрещает держать домашнюю свинью в квартире, однако прогуливаться с животным по улицам не возбраняется.

В сентябре прошлого года в ряды австралийской полиции был принят уличный кот по кличке Эд. С его помощью стражи порядка намеревались избавиться от грызунов, атаковавших полицейские конюшни в Новом Южном Уэльсе.

"Кот поддерживает всех констеблей, ходит с ними, пока они заняты своими повседневными обязанностями. После этого он обычно патрулирует конюшни. А когда там начинают уборку, Эд отправляется спать", — рассказал представитель правоохранительных органов о распорядке "сослуживца".