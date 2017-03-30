



Многих пользователей социальной сети возмутил монтаж ролика и звучащая за кадром музыка. "Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение", — отметил один из них.





"Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно", — расстроился другой.









Некоторые заметили, что показанный в промовидео Киев разительно отличается от настоящего. "Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу? "Безопасный общественный транспорт"? Хм", — поинтересовался пользователь с ником Мультфільм Гагарін.





"Вы оторваны от реальности! Зачем формировать у гостей ожидания, которые разобьются об таксистов-фильтровщиков в аэропортах, маршрутки, трамваи и даже городскую электричку? Как мы готовимся?" — поинтересовался другой.





Полуфиналы конкурса "Евровидение-2017" должны пройти на Украине 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Страна получила право принимать международный конкурс после победы в 2016-м певицы Джамалы, исполнившей песню "1944".