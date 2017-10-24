Пользователи Reddit составили список наиболее нелепых поступков отдельных представителей человечества, которые свидетельствуют о тотальной нехватке интеллекта или культуры.

В топике, получившем название "Повадки людей, которые кричат "я необразованный!", оказалась одежда с ироничными надписями и зарядка мобильных в микроволновке.

В списке лидирует слепое следование мистификациям из социальных сетей, предложенное пользователем pastasyndrome. В качестве примера он привел попытки заряжать iPhone в микроволновке.

Меньше пользователей Reddit возмущают только манера публиковать личные драмы в Facebook и привычка гордиться незнанием чего-либо.

Посетители также назвали глупостью ношение одежды с надписями вроде "Я потрясающий", "Если бы я хотел знать твое мнение, я бы спросил", или "Я не могу иметь дело с глупыми людьми".

Хуже только жаловаться на то, что эксперты не разбираются в своих областях, считает nothing_in_my_mind. "Врачи ничего не знают о вакцинах, ученые ничего не знают об эволюции или глобальном потеплении. Или о форме Земли", — заключил юзер.

Некоторые считают, что глупый вид людям неизменно придает неадекватная реакция на критику и повышение голоса, подкрепляемое хлопком в ладоши, чтобы перебить собеседника.

Замыкают список манера путать образованность с умом, а также громкое прослушивание музыки в общественных местах через встроенные спикеры телефона, а не через наушники.