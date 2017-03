На записи видно, как приехавшая с мамой на машине Мэдисон Гарднер бежит к дому и тянет за ручку входной двери. В этот момент сильный порыв ветра распахивает дверь, а все еще держащаяся за нее девочка взлетает в воздух, сообщает Lenta.ru.

Как рассказала Гарднер-старшая, дочь не унесло благодаря тому, что она крепко вцепилась в ручку. Ребенок не пострадал. В семье придумали добавить к ролику звуковое сопровождение — наложили на ролик песню Фрэнка Синатры Come fly with me ("Полетай со мной").