Издание также опубликовало несколько снимков необычного природного явления. Сообщается, что длина облака составляла не менее сотни метров. "Лицо" облачного дементора было обращено вниз и казалось будто он наблюдает над посетителями торгового центра. По словам одного из свидетелей, облако висело на супермаркетом около получаса.