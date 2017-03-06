Издание также опубликовало несколько снимков необычного природного явления. Сообщается, что длина облака составляла не менее сотни метров. "Лицо" облачного дементора было обращено вниз и казалось будто он наблюдает над посетителями торгового центра. По словам одного из свидетелей, облако висело на супермаркетом около получаса.
В Замбии над торговым центром завис огромный дементор
Foto: Kadrs no filmas/Warner Bros.
Покупатели одного из супермаркетов города Китве-Нкана в Замбии в ужасе покидали торговый центр, увидев в небе огромное облако в виде дементора (персонажи книг о Гарри Поттере, ужасные слепые существа, высасывающие из людей хорошие воспоминания), пишет The Daily Mail.
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