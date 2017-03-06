В Замбии над торговым центром завис огромный дементор

Foto: Kadrs no filmas/Warner Bros.

Покупатели одного из супермаркетов города Китве-Нкана в Замбии в ужасе покидали торговый центр, увидев в небе огромное облако в виде дементора (персонажи книг о Гарри Поттере, ужасные слепые существа, высасывающие из людей хорошие воспоминания), пишет The Daily Mail.