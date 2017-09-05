Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс (Patrick Ponce) установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает Daily Mail.

Понс превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал кубик Рубика за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года Матсом Валком. Тогда он потратил на это на 0,164 секунды меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда — американец Лукас Эттер.

Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в мире продается около 10 миллионов таких игрушек.