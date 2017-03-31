Несколько лет назад житель графства Лестершир Питер Дэвис взял имя Патриция, поменял документы и решился на гормонотерапию. "Я начала постепенно говорить об этом некоторым соседям, — рассказывает Дэвис. — Все отвечают: не беспокойся, раз это делает тебя счастливым".

С раннего детства он чувствовал, что не похож на других мальчиков, однако признаваться в этом было небезопасно. "Люди не понимали, что такое трансгендерность. Даже профессиональные медики", — объясняет Дэвис. В те времена ему грозило бы лечение электрошоком и тюремное заключение. "Они думали, что могут тебя исправить, и не осознавали, что это не болезнь, которую можно вылечить", — рассказала женщина.

В 1945 году 18-летнего Питера призвали в армию. Когда Германия капитулировала, его отправили на Дальний Восток, где шли бои с Японией, а затем в Индию. В течение следующих трех лет он служил в Палестине и британских колониях на востоке Африки.

После армии мужчина стал работать промышленным фотографом и женился. Брак был счастливым и продолжался 63 года. В 60-летнем возрасте он рассказал жене свой секрет. Она восприняла известие с пониманием и старалась помочь мужу, не афишируя его трансгендерность. Так продолжалось до ее смерти шесть лет назад.

В 2015 году Дэвису попался на глаза британский ситком Boy Meets Girl, главную героиню которого играет актриса-трансгендер Ребекка Рут. Это убедило Питера, что нравы изменились, и помогло решиться на смену пола.

"Такое чувство, будто камень упал с плеч. До этого я жила во лжи", — поделилась Патриция.