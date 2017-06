Валленда рассказала ABC News, что шоу прошло прекрасно, несмотря на сильный ветер.

В 1999 году спортсменка вышла замуж за акробата и воздушного гимнаста Ника Валленду. Американец приобрел популярность своими выступлениями без страховки. Он называет супругу "воздушной балериной".

В ноябре 2014 года сообщалось, что Валленда прошел по тросам между небоскребами в Чикаго на высоте 183 метра. Половину пути экстремал преодолел с завязанными глазами. В июне 2012 года мужчина стал первым человеком, который прошел по канату, растянутому через весь Ниагарский водопад.

Erendira Wallenda makes history with Niagara Falls stunt. "I felt good enough to where I was able to hang by my teeth a second time." pic.twitter.com/cIvkLu7Wmp

— ABC News (@ABC) June 16, 2017