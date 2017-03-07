ВИДЕО: Аллигатор с рыбиной в зубах вышел на поле для гольфа во Флориде

Foto: AP/Scanpix В американском штате Флорида на поле для гольфа вышел огромный аллигатор с пойманной рыбой в пасти. Видеозапись случившегося опубликовали на странице в соцсети Facebook ведущего новостей Дениса Филлипса 3 марта. За три дня ролик с животным просмотрели более 1,1 миллиона раз.

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