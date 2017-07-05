Житель Сан-Хосе Джо Честнат стал победителем ежегодного чемпионата по поеданию хот-догов на скорость, съев 72 булки с сосиской за 10 минут.

33-летний Честнат выиграл данное соревнование уже в 10-й раз. Он побил свой собственный рекорд в 70 съеденных хот-догов, установленный в 2016 году. Участник, занявший второе место, остановился на числе в 60 хот-догов, сообщает Assоciated Press.

В соревнованиях у женщин в четвертый раз подряд победила 31-летняя Мики Судо из Лас-Вегаса, которая смогла за такое же время употребить 41 хот-дог, в то время как занявшая второе место участница съела только 32 булки. Рекорд у женщин составляет 45 хот-догов за 10 минут.

Чемпионат по поеданию хот-догов проводится под эгидой сети ресторанов быстрого питания Nathan’s и проходит в Нью-Йорке ежегодно в День независимости США 4 июля, начиная с 1972 года. Победитель соревнования, которое обычно привлекает большое количество зрителей, получает денежный приз в размере 10 тысяч долларов.