ВИДЕО: Американец снял на видео огромную шаровую молнию

DELFI Showtime |





Foto: PantherMedia/Scanpix Житель американского штата Огайо стал свидетелем редкого природного явления и запечатлел его на камеру мобильного телефона. В ролике можно увидеть, как сияющая синим светом шаровая молния проплавает в паре десятков метров от дома американца. По словам автора видео, шар можно было наблюдать несколько секунд, после чего он исчез.

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