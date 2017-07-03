43-летняя мать пятерых детей из американского штата Пенсильвания Бобби-Джо Уэстли собирается установить рекорд по самым широким бедрам. В настоящий момент женщина весит 250 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. Уэстли готова рискнуть жизнью ради славы, сообщает Daily Mail.

"Иногда я лежу ночью и думаю, что следующий вздох может стать для меня последним. Я уже смирилась с этой мыслью", — говорит Уэстли. Врачи неоднократно предупреждали женщину, что если она продолжит толстеть, то ее организм в какой-то момент может не выдержать.

Бобби-Джо Уэстли собирается побить рекорд по ширине бедер, установленный ее соотечественницей Микель Руффинелли в 2013 году. В настоящий момент ширина бедер Уэстли составляет 241 сантиметр, ей необходимо увеличиться еще на десять.

У внешнего вида американки есть и другие плюсы. К примеру, она стала больше зарабатывать, и мужчины интересуются ей гораздо активнее, чем раньше. "Я была удивлена тому, как много мужчин начали писать мне с предложениями выйти за них замуж. Кроме того, люди просят, чтобы я позировала перед ними в нижнем белье. Таким образом, я зарабатываю до 2 тысяч долларов в неделю", — отметила Уэстли.

Несмотря на риск, которому американка подвергает себя ежедневно, она говорит, что не готова и не хочет умирать. "Я хочу прожить максимально долго. Благодаря моему новому телу, передо мной открылось огромное количество возможностей", — отметила жительница Пенсильвании.