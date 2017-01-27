На видео блогеры на свой лад озвучивают разговоры Трампа с его женой Меланией, Хиллари и Биллом Клинтон, Бараком и Мишель Обамой и другими политиками. Так, в их интерпретации новая первая леди преподносит Мишель коробочку от Tiffany со словами "Сюрприз! У меня есть несколько крендельков для вас", а Трамп интересуется: "Мелания, ты поняла, что только что произнесла?" (игра слов: с английского present — подарок, а pretzels — крендель).

В одном из эпизодов ролика Трамп говорит Обаме: "Я притворюсь, что ты мне нравишься, но я ненавижу тебя в душе". "А ты прохвост", — отвечает ему бывший президент.