62-летний житель британского города Мельбурн (графство Кембриджшир) Эндрю Уорд утверждает, что доказал наличие призрака в его 400-летнем коттедже.

Мужчина запечатлел на видео, как запертое окно в одной из комнат здания посреди ночи открывается само собой, сообщает Mirror. Британец говорит, что в округе давно ходили слухи о паранормальных явлениях, происходящих в здании.

По словам Уорда, его семья купила этот дом в 1980-х годах, вскоре после того, как хозяйка коттеджа умерла. Тем не менее, он не думает, что именно ее призрак открывает по ночам окна в его доме. Британец говорит, что не боится жить в одном доме с полтергейстом и будет и дальше заниматься охотой на привидения.