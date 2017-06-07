ВИДЕО: Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года

Foto: Kadrs no video Кимберли Конрад Хефнер, бывшая жена основателя Playboy Хью Хефнера, воссоздала обложку издания со своим участием, для которой она снялась в 1988 году. Видеозапись с женщиной опубликовали на странице журнала в соцсети Instagram. Идея переснять обложку принадлежит их общему сыну Куперу Хефнеру, занимающему должность главного креативного директора американской версии Playboy. Таким образом мужчина поздравил 54-летнюю Кимберли с международным Днем матери, который в этом году в США отпраздновали 14 мая. Клип появился в сети только сейчас. Turn up your 🔉: We re-created some of our most iconic covers and one our models happened to be @cooperbhefner's mom. Look out for the cover reveal on 6/4.

A post shared by Playboy (@playboy) on Jun 3, 2017 at 6:30pm PDT



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