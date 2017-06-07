Идея переснять обложку принадлежит их общему сыну Куперу Хефнеру, занимающему должность главного креативного директора американской версии Playboy. Таким образом мужчина поздравил 54-летнюю Кимберли с международным Днем матери, который в этом году в США отпраздновали 14 мая. Клип появился в сети только сейчас.