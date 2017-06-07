Идея переснять обложку принадлежит их общему сыну Куперу Хефнеру, занимающему должность главного креативного директора американской версии Playboy. Таким образом мужчина поздравил 54-летнюю Кимберли с международным Днем матери, который в этом году в США отпраздновали 14 мая. Клип появился в сети только сейчас.
ВИДЕО: Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года(1)
Foto: Kadrs no video
Кимберли Конрад Хефнер, бывшая жена основателя Playboy Хью Хефнера, воссоздала обложку издания со своим участием, для которой она снялась в 1988 году. Видеозапись с женщиной опубликовали на странице журнала в соцсети Instagram.
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