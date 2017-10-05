"Только массовые казни рэперов помогут спасти русскую культуру", — заявил парламентарий. Он добавил, что начал бы с Оксимирона.
Я не понимаю почему депутаты себе позволяют такие выражение , но такие высказывания в моем случае ,привели к судимости по 282 статье . Наверно когда у тебя есть депутатская неприкосновенность ты Бог . Я надеюсь я достаточно понятно объяснил господину Милонову о том, что такие словечки не уместны и что мы думаем о таких выходках наших " правителей " . Скоро https://youtu.be/OBsghtZ7WVQ >> ищете в #yuotube Real Talk / что выдумаете по поводу нот фашизма в рядах высших эшелонов власти? Покажите это другим, люди должны знать что мы против .
"Я не понимаю, почему депутаты себе позволяют такие выражения, но такие высказывания в моем случае привели к судимости по 282-й статье [УК РФ] ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — прим. "Ленты.ру"). Наверно, когда у тебя есть депутатская неприкосновенность, ты Бог", — прокомментировал Птаха.
Ранее, в сентябре, Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного.