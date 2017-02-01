Зоопарк Миннесоты опубликовал в Facebook видео с грызущим батат цепкохвостым дикобразом по кличке Колючка.

В коротком ролике не происходит ничего необычного. Зверек стоит перед камерой, поглощая дольку сладкого овоща. Однако видео полюбилось пользователям соцсети. За пару дней оно набрало более 300 тысяч просмотров, им поделились на своих страничках несколько тысяч человек.

В комментариях под роликом пользователи признаются, что Колючка заставил их полюбить дикобразов.

Это не первый ролик с дикобразами, который стал вирусным. Ранее пользователи уже были очарованы этими животными, поедающими тыкву и банан, и издающими забавные звуки.