По дате, указанной на ролике, видно, что мужчина совершил восхождение в августе 2016 года, однако опубликовал клип только сейчас. Видео заканчивается на том, что к Роберу подходит сотрудник полиции и просит его показать документы.
Как сообщает издание La Vanguardia, за подобное правонарушение Роберу мог грозить штраф от 100 до 600 евро, однако мужчину освободили без предъявления обвинений.
Робер поднялся более чем на 100 высотных зданий, в том числе на 828-метровый "Бурдж-Халифа" в Дубае и на 187-метровую башню Total в деловом квартале "Ла Дефанс" в Париже.