ВИДЕО: Голодный мангуст прокатился на змее, как на тарзанке

Foto: EPA/LETA Посетительница Национального парка Крюгер в ЮАР Делия Бронкхорст запечатлела на видео, как мангуст вцепился зубами в свисавшую с дерева ядовитую змею и начал кататься на ней, как на тарзанке. "Рикки-Тикки-Тави" был явно голоден, сообщает UPI. Женщина заявила, что прониклась уважением к "свирепому и целеустремленному" мангусту.

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