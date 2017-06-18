В Бельгии около одной из деревень мотоциклист вдруг заметил бегущих по шоссе двух лошадей, которые, по всей видимости, сбежали от хозяина.

Осознавая опасность ситуации как для самих животных, так и для автомобилистов, мотоциклист решил догнать лошадей. Он предупредил других участников дорожного движения о том, что им следует снизить скорость, и начал погоню.

Погоня была в самом разгаре, когда одна из лошадей метнулась с шоссе налево - в маленький городок. Мотоциклист последовал за ней и на одной из улиц, догнал уставшее животное, едва в него не врезавшись.

Бельгиец оставил свой мотоцикл у ближайшего здания и, держа коня в узде, пошел назад, чтобы передать лошадь хозяину. Долго идти не пришлось: другие мотоциклисты привели с собой наездника, который уже искал своих лошадей.

На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.