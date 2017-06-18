В Бельгии около одной из деревень мотоциклист заметил бегущих по шоссей двух лошадей, которые, по всей видимости, сбежали от хозяина.

Осознавая опасность ситуации как для самих животных, так и для автомобилистов, мотоциклист решил догнать лошадей и предупредил других участников дорожного движения о том, что им следует снизить скорость.

Погоня была в самом разгаре, когда одна из лошадей метнулась с шоссе налево - в маленький городок. Мотоциклист последова за ней и на одной из улиц, догнал, наконец, уставшее животное.

Бельгиец оставил свой мотоцикл у ближайшего здания и, держа коня в узде, пошел назад к шоссе, чтобы передать лошадь хозяину. Долго идти не потребовалось: другие мотоциклисты привели с собой наездника, который уже искал своих лошадей. На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.