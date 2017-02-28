24-летняя Уиллис не просто демонстрирует многочисленным подписчикам свое "сокровище", но и зарабатывает тем, что имеет - она выступает с танцевальными номерами.

Shawty thick as ______ ? You fill in the blank 🔽🔽🔽 Or comment with emojis 💁🏽

A post shared by Mizz.TwerkSum (@officialmizztwerksum) on Feb 16, 2017 at 5:00pm PST

Casino Redd - She Wanna F*** Feat. Big Pimp(Dirty Boyz) IG: @casinoredd

A post shared by Mizz.TwerkSum (@officialmizztwerksum) on Feb 15, 2017 at 1:57pm PST

Splits 😻😝 Comment with emojis only 🔽🔽

A post shared by Mizz.TwerkSum (@officialmizztwerksum) on Feb 13, 2017 at 10:16pm PST

Should I upload the whole video ? Yes or no ?

A post shared by Mizz.TwerkSum (@officialmizztwerksum) on Feb 13, 2017 at 2:13pm PST