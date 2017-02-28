24-летняя Уиллис не просто демонстрирует многочисленным подписчикам свое "сокровище", но и зарабатывает тем, что имеет - она выступает с танцевальными номерами.
ВИДЕО: "Королева тверка" Маргарет, покорившая социальные сети(2)
Foto: instagram.com/officialmizztwerksum
Похоже, тренд на большие пятые точки закрепился надолго. В противном случае обладательницы таковых не собирали бы в соцсетях миллионы поклонников. Как, например, американка Маргарет Уиллис, которую называют "королевой тверка".
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