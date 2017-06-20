Работники одной из ферм в Техасе при помощи лассо поймали трехметрового аллигатора, которого обнаружили в опасной близости от домашнего скота.

Обнаружив рептилию на территории загона, где содержались телята, на своей ферме недалеко от города Хокинс, фермер вызвал специалистов из службы по отлову диких животных, сообщает Associated Press.

После их приезда фермер смог набросить лассо на голову аллигатора. Затем специалисты по отлову сумели обездвижить животное, для этого, правда, им пришлось сесть на него сверху вдвоем и набросить рептилии на голову мешок. Одного из ловцов аллигатор при этом сумел укусить за руку. К счастью, мужчина отделался легкой травмой.

Пойманную рептилию погрузили в грузовик и затем выпустили на территории природного парка.