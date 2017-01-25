ВИДЕО: "Лучшая попка Бразилии" станцевала самбу. И это лучше тверка

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Foto: Vida Press Победительница популярного бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла станцевала самбу и опубликовала видео в соцсетях. Напомним, Эрика стала первой темнокожей девушкой, получившей титул Miss Bum Bum. A video posted by Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) on Jan 24, 2017 at 3:11am PST

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