Напомним, Эрика стала первой темнокожей девушкой, получившей титул Miss Bum Bum.
ВИДЕО: "Лучшая попка Бразилии" станцевала самбу. И это лучше тверка
Foto: Vida Press
Победительница популярного бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла станцевала самбу и опубликовала видео в соцсетях.
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