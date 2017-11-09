В Карачи (Пакистан) обнаружили уникального 14-летнего мальчика Мухаммеда Самира. Он научился при помощи рук поворачивать голову на 180 градусов. Мухаммед признался, что это не врожденная способность, а результат нескольких лет тренировок.

Подросток решил повторить этот трюк после того, как увидел аналогичный в одном из голливудских фильмов ужасов, сообщает Daily Pakistan. Видео этого трюка многих, действительно, шокирует.

Мать мальчика поначалу пыталась запретить ему подобные эксперименты, однако позже решила, что столь необычная способность ее сына является "божьим даром".

В итоге "мальчик-сова" бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys ("Опасные мальчики"). Выступая в ней, Мухаммед Самир стал зарабатывать и финансово помогать своей семье, пишет "Комсомольская правда".