Моряки из австралийского города Порт-Фейри, штат Виктория, использовали швабру, чтобы прогнать крупную акулу, сообщает UPI.

Белая акула заинтересовалась судном, на котором компания Salty Dog Charter вывезла рыболовов-любителей в море. Один из членов команды тут же вооружился шваброй и стал отпихивать рыбу, чтобы она не повредила мотор. Владелец компании утверждает, что им не раз приходилось отгонять морских хищников таким способом.

Белые акулы — одни из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.