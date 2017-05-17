Зиссер регулярно публикует на своей странице видеозаписи, на которых ест большое количество различной еды на время. В январе 2016 года девушка загрузила клип, в котором она употребила 10 тысяч калорий на завтрак. Ролик просмотрели более 2,4 миллиона раз.