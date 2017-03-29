33-летний охотник за привидениями Шон Рейнольдс из Ливерпуля снял в окне закрытого паба The Rutland Arms в британском городе Ньюарк, графство Ноттингемшир, призрака монаха, который, согласно преданиям, жил в этом месте много лет назад. Отшельника звали Катберт, сообщает Mirror.

Жители Ньюарка говорят, что под зданием, где сегодня находится паб, расположена система подземных ходов и переходов, которые ведут в местную церковь. Считается, что несколько веков назад этими тоннелями активно пользовались монахи, один из которых умер в подземном лабиринте. Местные верят, что призрак Катберта по-прежнему бродит по окрестным зданиям.

Охотнику за приведениями удалось снять то, что он считает подтверждением городской легенды - в видеоролике запечатлено, как в окне закрытого паба на несколько секунд появляется тень фигуры в капюшоне. Рейнольдс клянется, что в момент съемки в здании никого не было.