Жители Ньюарка говорят, что под зданием, где сегодня находится паб, расположена система подземных ходов и переходов, которые ведут в местную церковь. Считается, что несколько веков назад этими тоннелями активно пользовались монахи, один из которых умер в подземном лабиринте. Местные верят, что призрак Катберта по-прежнему бродит по окрестным зданиям.
Охотнику за приведениями удалось снять то, что он считает подтверждением городской легенды - в видеоролике запечатлено, как в окне закрытого паба на несколько секунд появляется тень фигуры в капюшоне. Рейнольдс клянется, что в момент съемки в здании никого не было.