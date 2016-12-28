"Я решил убедить ее, что старик с бородой реален. Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы заснять момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать и запись", — написал Михал в комментарии к видеозаписи.
ВИДЕО: Мужчина сумел доказать дочери существование Санта-Клауса(1)
Foto: PantherMedia/Scanpix
Пользователь YouTube Михал Могила (Michał Mogiła) опубликовал видео, которое снял для своей засомневавшейся в существовании Санта-Клауса шестилетней дочери, пишет Vijesti. Мужчина обхитрил ребенка с помощью компьютерных спецэффектов.
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