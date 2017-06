На видео, которое, скорее всего, было снято во время сафари, привлеченные людьми гепарды сидят около машины, мяукают и урчат на камеру. "Я и не знал, что гепарды умеют мяукать. Все время думал, что они рычат. Вся моя жизнь была ложью", — отметил автор ролика.

В комментариях под роликом пользователи признались, что даже не догадывались об умении гепарда мяукать. "Это такая у них игра: заманить тебя на ужин с помощью очарования", — предположил один из них.

I didn't know cheetahs meow I've always thought they roar my whole life has been a lie pic.twitter.com/Zbo8bDVTS6— 🚬 (@hoewever) June 24, 2017