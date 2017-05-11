В водах шотландского озера Лох-Несс опять заметили знаменитое чудовище. Это случилось после многомесячного перерыва – в предыдущий раз Несси видели в августе 2016 года.

Кадры с неизвестным существом снял утром 7 мая турист из Уэльса Роб Джонс, сообщает Mirror. На записи, сделанной с высокого берега озера, видно, как существо с длинной шеей плывет по озеру наперерез прогулочному катеру.

По словам официального регистратора появлений Несси Гэри Кэмпбелла, многомесячное отсутствие монстра после весьма урожайного на его появление 2016 года начало вызывать определенное беспокойство. В прошлом году Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Это связывается с повышенным распространением смартфонов и веб-камер.

Всего в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления.

Многие пользователи Интернета, впрочем, скептически отнеслись к увиденному. По мнению некоторых, на видео попало просто плывущее по воде бревно. Другие же просто объявили запись сфабрикованной для привлечения на озеро большего количества туристов.