Компания Netflix разыграла пассажиров такси ради рекламы второго сезона сериала "Очень странные дела". Людей снимали на скрытую камеру, когда с водителем и машиной начинали происходить пугающие вещи.

Розыгрыш заключался в том, что водитель останавливал автомобиль из-за проблем с маршрутизатором. После этого ему становилось плохо, он выплевывал слизняка, а на машину начинал бросаться монстр из первой части "Очень странных дел".

В подписи к видео указано, что сервис такси Lyft продолжит устраивать такие розыгрыши в Лос-Анджелесе и Филадельфии с 27 по 28 октября.

"Очень странные дела" — фантастический хоррор с Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфардом. В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг пропажи ребенка в небольшом провинциальном городе. Продолжение выйдет 27 октября.